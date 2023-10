Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Jüchen (ots)

Am 08.10.2023, gegen 18:30 Uhr, kam es in der Ortslage Jüchen-Neuenhoven zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 87-jähriger Mönchengladbacher mit seinem PKW Mercedes den Flaßrather Weg aus Richtung Blumenstraße und bog an der Kreuzung zur L116 (Lindenstraße) nach links in Richtung Mönchengladbach ab. Dabei übersah er eine Motorradgruppe aus 3 Motorradfahrern, die die Lindenstraße aus Richtung L32 in Richtung Mönchengladbach befuhren. Ein 19-jähriger Mönchengladbacher, der mit seinem Kraftrad Yamaha an der Spitze der Gruppe fuhr, konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf den eingebogenen PKW auf. Der Motorradfahrer wurde dabei über den PKW geschleudert und schwer verletzt. Das Kraftrad und der PKW wurden dabei erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der 19-Jährige wurde durch eingesetzte Rettungskräfte zur intensivmedizinischen Behandlung einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Der Bereich der Unfallörtlichkeit musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme unter Hinzuziehung eines Unfallaufnahmeteams für ca. 5 Stunden gesperrt werden. Aufgrund des schwachen Verkehrsaufkommens kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. (st)

