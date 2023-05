Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Tageswohnungseinbruch in Wadern-Morscholz und Ermittlung von zwei Tatverdächtigen

66687 Wadern (ots)

Am Samstag, 27.05.2023, wurde gegen 14:30 Uhr im Waderner Ortsteil Morscholz in ein zurzeit leerstehendes Wohnhaus eingebrochen. Die Täter fuhren mit ihrem weißen Kleinwagen vor, einige der Täter drangen über einen Garagenschuppen ins Wohnhaus ein und stellten mehrere hochwertige Werkzeuge zum Abtransport bereit. Letztlich luden sie eine Kartonkiste mit Porzellan und einen Fernseher in ihr Fahrzeug ein und entfernten sich zunächst von der Örtlichkeit. Aufmerksame Nachbarn konnten die Täter zum Teil beobachten und das Kennzeichen ablesen und an die Beamten der PI Nordsaarland übermitteln. Im Zuge der angelaufenen Ermittlungen wurde eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt und es konnten letztlich zwei Tatverdächtige (20-Jährige aus Losheim am See und ein 24-Jähriger aus Weiskirchen) ermittelt werden. Zwei Täter sind bislang noch unbekannt. Die Tatverdächtige konnte angetroffen werden. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, da neben dem Einbruchsdelikt auch noch eine Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis bzw. Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis festgestellt wurden. Das Diebesgut konnte bislang noch nicht aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

