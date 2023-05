Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Wohnhausbrand in 66687 Wadern-Bardenbach

66687 Wadern-Bardenbach (ots)

Am 19.05.2023 wurde die Polizeiinspektion Nordsaarland gegen 14:00 Uhr über ein Brandgeschehen in 66687 Wadern-Bardenbach in Kenntnis gesetzt. Als Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte vor Ort antrafen stand ein Wohnhaus (massive Holzbauweise) in Vollbrand. Die Feuerwehren aus 6 angrenzenden Löschbezirken waren mit insgesamt 74 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen im Einsatz und konnten den Brand unter Kontrolle bringen, bevor ein Übergreifen auf Nachbaranwesen erfolgen konnte. Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und es wurde niemand verletzt. Die Bewohner kommen nun vorläufig bei Bekannten unter. Das Haus ist derzeit unbewohnbar und der geschätzte Sachschaden dürfte sich im sechsstelligen Bereich befinden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Neben Polizei und Feuerwehr waren auch ein Rettungswagen und Mitarbeiter des Energieversorgers im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell