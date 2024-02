Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Bei Auseinandersetzung verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 9.2.2024, 20.25 Uhr kam es auf der Beckumer Nordstraße zu einer Auseinandersetzung, bei dem ein Beckumer verletzt wurde. Ein Zeuge beobachtete, wie aus einer Gruppe heraus zwei Personen zwei Männer schlugen und der 22-Jährige zu Boden ging. Daraufhin flüchtete die Gruppe in Richtung Sparkasse. Während der 22-Jährige verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde, blieb sein 38-jähriger Begleiter aus Beckum unverletzt. Zeugen machten Angaben zu möglichen Tatverdächtigen, darunter soll ein 27-jähriger Neubeckumer sein. Dennoch werden Personen gesucht, die Angaben zu der Tat und den Beteiligten machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 entgegen.

