POL-WAF: Ahlen. Hinweis auf Trunkenheitsfahrt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 10.2.2024, 23.30 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger eine mögliche Trunkenheitsfahrt auf der Dolberger Straße in Ahlen. Polizisten fahndeten nach dem gemeldeten Pkw und hielten diesen auf der Straße Am Röteringshof an. Bei der Kontrolle wurde deutlich, dass der 26-jährige Fahrer deutlich alkoholisiert war. Die Beamten nahmen den Dortmunder mit, ließen ihm eine Blutprobe entnehmen und stellten sowie Führerschein und den Autoschlüssel zur Gefahrenabwehr sicher.

