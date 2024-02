Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Gaststätte

Vereinsräumlichkeiten

Freiburg (ots)

Ein Mann wollte am Donnerstag, 01.02.2024, gegen 23.20 Uhr, etwas aus seiner Gaststätte in der Eichbergstraße holen, als er dabei Geräusche aus der Gaststätte wahrgenommen habe und eine offenstehende Tür entdeckte. Er informierte umgehend die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Polizei gelang dem unbekannten Einbrecher die Flucht über die beiden Fußballplätze. Nach Sachlage schlug der Unbekannte eine Terrassentür ein, um in die Gaststätte zu gelangen. Aus einer Kasse wurde wohl Münzgeld entwendet. Im Gebäude wurde von dem Unbekannten eine weitere Tür eingeschlagen, um auch in die Räumlichkeiten eines Vereines zu gelangen. Weiteres bereitgestelltes Diebesgut wurde von dem Unbekannten zurückgelassen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg.

