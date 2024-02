POL-FR: Lörrach: Bedrohungslage vor dem Polizeirevier

Freiburg (ots) - Eine heimkehrende Frau überraschte in ihrer Wohnung einen Einbrecher auf frischer Tat. Die Frau betrat am Donnerstag, 01.02.2024, gegen 18.40 Uhr, ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Grienstraße. Vermutlich durch das Bellen des Hundes der Frau wurde der Einbrecher aufgeschreckt und flüchtete über den Balkon aus der Wohnung. Vor dem Balkon ...

