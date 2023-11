Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Brand in Schreinereibetrieb

In Brand geraten ist am Donnerstagmorgen eine Maschine in einem Schreinereibetrieb im Altgefäll.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es gegen 09:10 Uhr zu einer Brandentstehung an einer Laserschneidemaschine im Untergeschoss eines Schreinereibetriebes in der Gablonzer Straße. Das Feuer wurde durch einen Mitarbeiter entdeckt, welcher umgehend den Notruf wählte. Eilig anfahrende Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand zügig löschen. Die knapp 50 Personen, welche sich zum Zeitpunkt der Brandentstehung in dem Gebäude aufhielten, konnten sich allesamt unverletzt aus dem Gefahrenbereich begeben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 70.000 Euro. Neben den Feuerwehren aus Pforzheim und Eutingen waren auch mehrere Rettungswägen im Einsatz. Zur Klärung der Brandursache hat der Polizeiposten Pforzheim-Buckenberg die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

