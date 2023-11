Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Einbrecher erbeuten Wertgegenstände - Polizei bittet um Zeugenhinweise und rät zur Wachsamkeit

Pforzheim (ots)

Im Laufe des Mittwochs sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Schützingen eingedrungen und haben Schmuck entwendet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Täter in der Zeit zwischen 8:15 Uhr und 18:45 Uhr Zutritt zu dem im Zeilweg gelegenen Einfamilienhaus. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen und nahmen die Wertgegenstände an sich. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Der genaue Diebstahlsschaden wird derzeit noch ermittelt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Allgemeine Hinweise:

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen informieren Sie kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Termine können über die Rufnummer 07231 186-1201 vereinbart werden.

Ergänzend bietet die Polizei auf der Netzseite https://www.k-einbruch.de/ Tipps zum Einbruchschutz.

Sensibilisieren Sie bitte Familie, Freunde und Bekannte zum Thema Einbruch. Hierfür hat das Polizeipräsidium Pforzheim auch ein Hinweisbild ("Aufpassen... in der dunklen Jahreszeit") erstellt, das zum Herunterladen auf der folgenden Seite bereitgestellt wird: https://pppforzheim.polizei-bw.de/downloads/. Laden Sie sich dieses Bild herunter und teilen Sie dieses über Ihre Kanäle in den sozialen Medien (WhatsApp, Facebook, Instagram etc.).

