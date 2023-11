Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Grömbach - Bus auf Kreisstraße verunfallt

Grömbach (ots)

Von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt ist ein Omnibuslenker am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße 4728 bei Grömbach.

Am Donnerstagmorgen gegen 07:25 Uhr kam ein 55-jähriger Fahrer eines Linienbuses auf der Fahrtstrecke von Grömbach in Richtung Kälberbronn aus bislang ungeklärter Ursache zunächst nach links von der Fahrbahn ab. Offenbar übersteuerte der Fahrer beim Versuch den Bus wieder auf die Fahrspur zu lenken und kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er sodann gegen eine etwa 1 Meter starke Tanne. Durch das Unfallgeschehen zog sich der Mann schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Durch einen Rettungswagen wurde der Fahrer in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Fahrgäste in dem Bus. Der entstandene Sachschaden wird derzeit mit etwa 150.000 Euro angenommen. Für die noch immer andauernde Bergung des Buswracks ist schweres Gerät erforderlich. Bis zur abschließenden Räumung der Unfallstelle muss die Kreisstraße zwischen Grömbach und Kälberbronn gesperrt bleiben.

Christian Koch, Pressestelle

