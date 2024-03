Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Verkehrsunfall mit drei tödlich und acht weiteren verletzten Personen Am Samstag, 23. März 2024, gegen 18:27 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Bremer mit seinem voll besetzten PKW in Emstek die Emsteker Straße (B72) aus Cloppenburg kommend in Fahrtrichtung Bühren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem PKW auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er zunächst mit dem linken Heck des PKW eines 45-jährigen Cloppenburgers, der mit seinem PKW und drei weiteren Insassen aus Richtung Bühren kommend in Richtung Cloppenburg fuhr, aber noch ausweichen und somit einen Frontalzusammenstoß verhindern konnte. Anschließend stieß der PKW des Bremers frontal mit einem weiteren PKW zusammen, der von einem 53-jährigen Mann aus Rotterdam geführt wurde. In diesem Fahrzeug saß ein weiterer Mitfahrer. Durch die Kollision wurden der 40-jährige Bremer, sein 25-jähriger Mitfahrer aus Bremen sowie der 53-jährige Mann aus Rotterdam tödlich verletzt. Sein 49-jähriger Mitfahrer aus Den Haag wurde lebensgefährlich verletzt. Die drei weiteren Insassen des PKW aus Bremen (30, 32 und 36 Jahre) wurden lebensgefährlich verletzt. Der 45-jährige Cloppenburger sowie seine 39-jähriger Mitfahrerin wurden schwer, zwei weitere 39- und 14-jährige Mitfahrerinnen wurden leicht verletzt. Die verletzten Personen wurden mit Rettungshubschraubern und Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Vollsperrung dauerte bis 01:00 Uhr an. Durch die eingesetzten Kräfte vor Ort mussten mehrere Male "Gaffer" von einem neben der B 72 verlaufenden Weg weggeschickt werden. Einer der "Gaffer" beleidigte sogar einen Feuerwehrmann, was eine Einleitung eines Ermittlungsverfahrens nach sich zog.

