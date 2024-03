POL-CLP: Festnahmen nach Raubdelikt aus 2020

Cloppenburg/Vechta (ots) - Goldenstedt - Zeugenaufruf Am Mittwoch, 25. März 2024, gegen 14:25 Uhr, kam es in Goldenstedt, Amberger Straße, zu einem schweren Raub zum Nachteil einer 59-jährigen Frau. Zwei bislang unbekannte Männer begaben sich zum Wohnhaus der 59-Jährigen, klingelten und verschafften sich unter dem Vorwand Mitarbeiter einer Firma zu sein, welche in den vergangenen Monaten in der Straße tätig war, Zutritt zum Wohnhaus. Dort wurde die Frau an einen Stuhl ...

