Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl mehrerer Werkzeuge

Am Mittwoch, 20. März 2024, gegen 22:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter in eine Werkstatt in der Straße Schlaops Padd und entwendeten diverse Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Dinklage - Diebstahl mehrerer Werkzeuge

In der Zeit von Mittwoch, 20. März 2024, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 21. März 2024, 07:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter in eine Werkstatt in der Bernhardstraße und entwendeten diverse Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Dinklage - Diebstahl mehrerer Reifen

In der Zeit von Mittwoch, 20. März 2024, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 21. März 2024, 08:00 Uhr gaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Bernhardstraße und entwendeten vier Reifen. Der Schaden wurde auf 1.500,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl hochwertiger Pedelec

Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Mittwoch, 20.März 2024, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 21. März 2024, 07:00 Uhr in eine Fahrradgarage und entwendeten dort zwei Pedelec. Der Schaden wurde auf 6.800,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441/943-0) entgegen.

Holdorf - Brand eines Busses

Am Donnerstag, 21. März 2024, gegen 13:40 Uhr geriet ein Bus des Schienenersatzverkehrs auf der Gramker Straße während der Fahrt aus ungeklärter Ursache in Brand. Der Schaden wird auf rund 50.000,00 Euro geschätzt. Das Feuer wurde die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Holdorf gelöscht. Personen wurden nicht verletzt.

Holdorf - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 21. März 2024, kam es um 11.45 Uhr auf der Bundesstraße B214 zu einem Verkehrsunfall: Ein 75-jähriger PKW-Fahrer aus Wagenfeld befuhr mit seinem PKW-Anhänger-Gespann die B214 aus Holdorf kommend in Fahrtrichtung Steinfeld. Auf dem Beifahrersitz befand sich seine 74jährige Partnerin. Im rückwärtigen Bereich des Fahrzeugs saß ein 50-jähriger Mitfahrer, ebenfalls wohnhaft in Wagenfeld. Im Streckenverlauf geriet die auf dem Anhänger befindliche Ladung ins Rutschen, sodass der Anhänger sich aufschaukelte. Hierdurch kam der PKW ins Schleudern, geriet nach links von der Fahrbahn ab und kam in einem Grünstreifen zum Stillstand. Der Anhänger riss ab und blieb auf der Fahrbahn stehen. Durch den Unfall wurde die 74-Jährige leicht verletzt. Der 75-Jährige sowie der Mitfahrer blieben unverletzt. Beide Männer konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeugwrack befreien. Zur Bergung der verletzten Beifahrerin musste das verunfallte Fahrzeug zunächst durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Neben einem Einsatzfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Holdorf waren vorsorglich auch drei Rettungswagen sowie ein Notarzt vor Ort. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 2.500 Euro.

Lohne - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 21.03.24, zwischen 15:55 Uhr und 16:30 Uhr, kam es in der Straße "Neuer Markt" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr gegen den ordnungsgemäß geparkten PKW des Geschädigten aus List auf Sylt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit drei leicht Verletzten

Am Donnerstag, den 21.03.24, gegen 15:09 Uhr, kam es auf der Bruchweidenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem 3 Fahrzeuginsassen verletzt wurden. Ein 23-Jähriger aus Lüdenscheid befuhr mit seinem Mercedes die Bruchweidenstraße. Auf Grund eines auf der Fahrbahn stehenden und verkehrsbedingt haltenden Fahrzeugs, wich er nach links auf die Gegenfahrbahn aus, um einen Aufprall zu verhindern. Auf der Gegenfahrbahn kollidierte er mit dem entgegenkommenden LKW eines 56-jährigen Goldenstedters. Durch den Zusammenstoß wurden der Fahrer des Mercedes sowie sein 28-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Der 56-jährige Goldenstedter wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Der Rettungsdienst war mit vier Fahrzeugen sowie einem Notarzt vor Ort. Die drei leicht Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell