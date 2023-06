Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Duales Studium oder duale Ausbildung beim Zoll/Hauptzollamt Heilbronn sucht Zöllnerinnen und Zöllner der nächsten Generation

Ein Dokument

Heilbronn (ots)

"Bei den verschiedenen Ausbildungs- und Berufsinformationsmessen, die noch vor den Sommerferien stattfinden, versuchen wir, interessierten Schülerinnen und Schülern mögliche Berufsbilder und Karrierewege beim Zoll aufzuzeigen," so Marcel Schröder, Pressesprecher des Hauptzollamts Heilbronn.

An folgenden Veranstaltungen können sich Interessierte an dem Beratungs- und Informationsständen des Hauptzollamts Heilbronn über Ausbildungs- oder Studienchancen beim Zoll erkundigen:

- vocatium Sinsheim, der Fachmesse für Ausbildung+Studium im Technik Museum Sinsheim am 30.06.2023 von 08:30 bis 15:00 Uhr - ABI ZUKUNFT im Konzert- und Kongresszentrum Harmonie in Heilbronn am 01.07.2023 von 10:00 bis 15:00 Uhr - vocatium Heilbronn-Franken, der Fachmesse für Ausbildung+Studium im Konzert- und Kongresszentrum Harmonie in Heilbronn am 12. und 13.07.2023 jeweils von 08:30 bis 15:00 Uhr

Bei einem Berufsinformationstag am 15.07.2023 ab 10:00 Uhr werden außerdem an verschiedenen Informationsständen in und um die Sporthalle der Heinrich-von-Kleist Realschule, Kastanienweg 17 in 74080 Heilbronn Beschäftigte vieler Arbeitsbereiche des Hauptzollamts hautnah Einblicke in ihren persönlichen Arbeitsalltag geben. Die Teilnahme an dieser Veranstaltung setzt eine vorherige Anmeldung bis spätestens 07.07.2023 (presse.hza-heilbronn@zoll.bund.de) voraus.

"Wer einen familienfreundlichen Arbeitgeber sucht, der abwechslungsreiche und sinnvolle Aufgaben- und Tätigkeitsbereiche sowie gleichzeitig eine sichere Zukunft bietet, kommt am Zoll nicht vorbei," so Franziska Härpfer, zuständig für den Bereich der Bewerbungen beim Hauptzollamt Heilbronn.

Original-Content von: Hauptzollamt Heilbronn, übermittelt durch news aktuell