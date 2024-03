Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Brand eines Baggers

Am Mittwoch, den 20.03.24, gegen 18:06 Uhr, geriet auf der Gehrder Straße ein Bagger während der Fahrt in Brand. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Die Feuerwehr war mit 7 Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Dienstag, 19. März 2024, 16:50 Uhr, bis Mittwoch, 20. März 2024, 06:00 Uhr, wurde der am Ärztehaus im Kösters Gang geparkte Pkw eines 52-jährigen Mannes aus Dinklage beschädigt. Dieser hatte seinen Pkw, einen Volkswagen Polo, beim Ärztehaus am Kösters Gang abgestellt. Der Pkw weist Beschädigungen an der Fahrertür auf. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

