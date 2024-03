Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an PKW Am Dienstag, den 19.03.24, zwischen 19:30 Uhr und 19:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Cloppenburger Straße augenscheinlich zu einer Sachbeschädigung. Eine bislang unbekannte Person beschädigte offenbar mit einem spitzen Gegenstand den PKW des Geschädigten. An dem KIA entstand Sachschaden von circa 400 Euro. ...

