Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Wohnhaus - Wer hat etwas beobachtet?

Hütschenhausen (ots)

Einbrecher haben aus einem Wohnhaus im Ortsteil Spesbach mehrere Baumaschinen gestohlen. Die Täter drangen vermutlich zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag in das Haus ein. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Beamten sicherte Spuren und nahmen die Ermittlungen auf. Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind am Donnerstag oder schon in den Tagen davor, Personen oder Fahrzeuge im Bereich Spesbach aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

