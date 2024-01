Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Schwerer Verkehrsunfall

Mehrere Personen teils schwer verletzt

Rheurdt (ots)

Am Montag (22.01.2024) gegen 16:45 Uhr befuhr eine 28-jährige Frau aus Issum mit ihrer dreijährigen Tochter in einem VW Lupo die Rheurdter Straße in Richtung Kerken. In Höhe der Straße Kengen beabsichtigte sie nach links abzubiegen und verlangsamte die Fahrt wegen Gegenverkehrs bis zum Stillstand. Der hinter ihr fahrende 40-jährige Mann aus Geldern, der mit einem Kleinlaster unterwegs war, bemerkte die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf den VW Lupo auf, so dass dieser in den Gegenverkehr geschleudert wurde. Dort kollidierte der Wagen mit dem Ford Focus des entgegenkommenden 30-Jährigen aus Kerken, der mit einer 30-jährigen Beifahrerin unterwegs war. Der Ford Focus prallte nach der Kollision gegen einen Straßenbaum.

Die beiden 30-Jährigen aus Kerken wurden nach rettungsdienstlicher Behandlung vor Ort mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das dreijährige Mädchen und seine Mutter wurden durch die Kollision leicht verletzt.

Während der Unfallaufnahme war die B 510 im Bereich der Unfallstelle gesperrt. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell