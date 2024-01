Straelen (ots) - In der Zeit von Freitag (19.01.2024) um 13:00 Uhr bis Sonntag (21.01.2024) um 13:15 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Autowerkstatt an der Straße Zand ein, indem sie ein Rolltor aufbrachen. Dann hebelten sie zwei Bürotüren im Gebäude auf und suchten in den Büros sowie in zwei Fahrzeugen nach Diebesgut. Zurzeit steht noch nicht fest, was genau entwendet wurde. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen ...

mehr