Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Innenminister verabschiedet und begrüßt Studenten und Auszubildende der Fachhochschule in Güstrow

Schwerin (ots)

Innenminister Christian Pegel wird in dieser Woche bei zwei Terminen Absolventinnen und Absolventen der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Güstrow verabschieden und neue Studenten und Auszubildende begrüßen. Die Termine finden im Festsaal der Hochschule an der Goldberger Straße 12-13 in Güstrow statt.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich dazu eingeladen.

Morgen verabschiedet Christian Pegel 93 Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums "Öffentliche Verwaltung" sowie 43 Männer und Frauen der Verwaltungsausbildung, die ab Oktober in Behörden des Landes und von Kommunen arbeiten werden.

Termin: Mittwoch, 27. September 2023, 13.30 Uhr

Am Donnerstag verleiht der Landesinnenminister an 97 Absolventinnen und Absolventen den Bachelor im "Polizeivollzugsdienst" und überreicht Zeugnisse an 33 junge Menschen nach zweijähriger Polizei-Ausbildung.

Termin: Donnerstag, 28. September 2023, 15 Uhr

Ebenfalls in dieser Woche finden Ernennungen von jungen Menschen zu Beamtinnen und Beamten auf Widerruf an der Fachhochschule statt. Sie beginnen ein Studium oder eine Ausbildung für die Landesbehörden oder die Landespolizei. Die Vereidigung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Termine der Ernennungen:

Freitag, 29. September 2023, 10 Uhr (Verwaltung)

Freitag, 29. September 2023, 14.30 Uhr (Polizei)

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell