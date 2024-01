Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich a. R. - Einbruch in ein Firmengebäude

Zeugen gesucht

Emmerich am Rhein (ots)

In der Zeit von Freitag (19.01.2024) um 17:30 Uhr bis Samstag (20.01.2024) um 10:20 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Sanitärfirma an der Netterdensche Straße ein, indem sie die Glasscheibe eines Fensters zum Aufenthaltsraum einschlugen. Aus einem Lagerraum der Firma wurden diverse Utensilien für den Sanitärberdarf entwendet. Vermutlich fuhren die Unbekannten mit einem Fahrzeug auf das Firmengelände, um die Beute einzuladen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Beobachtungen geben können, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02833 7830. (ms)

