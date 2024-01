Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer- Diebstahl aus Gartenhütte/ Werkzeug aus Gartenhütte gestohlen

Kevelaer (ots)

In der Nacht von Donnerstag (18. Januar 2024) auf Freitag rissen unbekannte Täter einen Rechtenwinkel aus Metall aus dem Schließmechanismus an der Gartenhütte heraus. Die Gartenhütte, die sich im Garten eines Reiheneckhauses an der Hubertusstraße befindet, konnte so durch die Einbrecher betreten werden. Aus der Hütte nahmen sie einen Freischneider, eine Heckenschere sowie 4 Akkus, alles von Makita, mit. Mit der Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Verdächtige Feststellungen werden von der Kripo in Goch unter Telefon 02823 1080 entgegengenommen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell