Emmerich am Rhein-Elten (ots) - Am Donnerstag (18. Januar 2024) kam es zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr an der Klosterstraße in Emmerich zu einer Unfallflucht. Ein am rechten Fahrbahnrand, in Fahrtrichtung Eltener Markt, abgestellter silberfarbener Mercedes Vito, wurde dabei durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden am linken Außenspiegel beschädigt. Der 43-jährige Nutzer des Wagens stellte die Beschädigung nach ...

mehr