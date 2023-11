Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall auf B92

Greiz (ots)

Greiz. Am 01.11.2023 kam es gegen 07:35 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B92. Eine 53-jährige PKW Fahrerin (Hyundai) wollte dabei über die B92 in Richtung Zickra fahren und übersah die von links kommende und vorfahrtsberechtigte 56-jährige PKW Fahrerin (Mazda). Bei der Kollision beider PKW entstand erheblicher Sachschaden im 5-stelligem Bereich. Glücklicherweise wurden beide Frauen nur leicht verletzt und in umliegende Krankenhäusern verbracht. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, kam es im Bereich der Kreuzung B92 / Hohenölsen für ca. eine Stunde zu Verkehrsbeeinträchtigungen. <BF>

