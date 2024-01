Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Verkehrsunfall

Jogger glücklicherweise nur leicht verletzt

Kranenburg-Nütterden (ots)

Am Donnerstag (18. Januar 2024) gegen 11:00 Uhr befuhr ein 55-jähriger Mann aus Kleve die Römerstraße in Richtung Kleve. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab, touchierte ein Straßenschild und geriet auf den linken Fußweg. Zeitgleich joggte ein 56-jähriger Mann aus Kleve über den Fußweg in Richtung Kleve und wurde von dem Pkw ebenfalls touchiert. Glücklicherweise verletzte er sich nur leicht und konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden. (ms)

