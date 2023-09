POL-GT: Trio versucht Mitarbeiterin abzulenken - Diebstahl scheitert

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Freitagabend (22.09., 20.50 Uhr) betrat ein vermummter Mann eine Tankstelle and der Dammstraße und forderte Geld von der Mitarbeiterin. Dazu baute sich der Mann vor der Frau auf und forderte sie lauthals auf, das Geld in eine mitgebrachte Tüte zu legen. Die Mitarbeiter schlug den Räuber in die Flucht. Er rannte aus dem Verkaufsraum hinaus und flüchtete mit einem Fahrrad. Zum ...

