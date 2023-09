Polizei Gütersloh

POL-GT: sicher.mobil.leben - Mit Rücksicht kann jeder seinen Beitrag leisten

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Es klingt so einfach: Wer rücksichtsvoll und vorausschauend fährt, hilft dabei, Verkehrsunfälle zu vermeiden. Das bedeutet konkret: Weniger Verletzte, weniger Unfalltote. Aus diesem Grund liegt der Schwerpunkt der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" in diesem Jahr auf dem Thema "Rücksichtnahme". Der Aktionstag findet am kommenden Dienstag, 26.09.2023, statt.

Im Kreis Gütersloh kam es im Jahr 2022 alle 46 Minuten zu einem Verkehrsunfall. 287 Menschen wurden bei insgesamt 11314 Verkehrsunfällen schwer verletzt. 1440 erlitten leichte Verletzungen. zwölf Menschen starben.

Die Polizei Gütersloh beteiligt sich auch in diesem Jahr an dem bundesweiten Aktionstag sowohl präventiv, als auch mit repressiven Maßnahmen.

Zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr wird ein Team der Verkehrsunfallprävention vor der Citywache in der Gütersloher Innenstadt stehen. Haben Sie beispielsweise Fragen zu bestimmten Verkehrssituationen? Möchten Sie sich informieren, wie Sie als Radfahrer sicher in der anstehenden dunkleren Jahreszeit unterwegs sind? Dann kommen Sie in die Königstraße und sprechen unsere Kolleginnen und Kollegen der Verkehrssicherheitsberatung an.

Darüber hinaus werden kreisweit verstärkt Verkehrskontrollen unter dem Motto "Rücksicht im Blick" stattfinden. Zu Ihrer Sicherheit. Unser Ziel ist es, Unfälle zu reduzieren. Gegenseitige Rücksichtnahme ist ein wesentliches Element, mit welchem jeder Verkehrsteilnehmer, egal mit welchem Verkehrsmittel, einen Beitrag für mehr Sicherheit im Straßenverkehr leisten kann. Mit Rücksicht kann man Leben retten!

