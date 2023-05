Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag, 24. April in der Paul-Ehrlich-Straße ereignet haben muss. Hier wurde ein Peugeot 208, der auf dem Studierendenparkplatz der Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau abgestellt war, von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt. Der Verursacher beging Fahrerflucht. Am Peugeot entstand eine Delle am hinteren linken Radkasten. Die Höhe des Schadens wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Die Unfallzeit liegt zwischen 13 Uhr und 14:30 Uhr. Wer hat in diesem Zeitraum etwas beobachtet und kann unter Telefon 0631 369-2250 Hinweise geben? |elz

