POL-LDK: + Zeugen nach Angriff in Aßlar gesucht + Sexuelle Belästigung - Polizei sucht wichtigen Zeugen + Unfallflucht in Haiger +

Aßlar: Jugendliche Schläger -

Am Bahnhof griffen am Montag (13.11.2023), um 21:45 Uhr, drei Jugendliche im Alter zwischen 15 und 16 Jahren zwei weitere Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren an. Hierbei schlugen und traten die Angreifer aus Aßlar, Hohenahr und Wetzlar auf die Jugendlichen aus Greifenstein und Aßlar ein. Laut Angaben der Opfer hielt einer der Angreifer ein Messer an den Hals eines Opfers. Die angegriffenen Jugendlichen erlitten leichte Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Zwei der Angreifer zogen sich leichte Verletzungen zu. Eine weitere Behandlung war aber nicht nötig. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Wetzlar (06441/918-0) zu melden. (D.H.)

Herborn: Sexuelle Belästigung am Bahnhof / Polizei bittet Helfer sich zu melden -

Ein Unbekannter hat am Montag (13.11.2023), um 16:30 Uhr, am Bahnhof eine 15-jährige Dillenburgerin sexuell belästigt und versucht ihre Handtasche zu stehlen. Hierbei drückte er sie an die Wand des Bahnhofsgebäudes und berührte sie oberhalb der Kleidung an dem seitlichen Brustbereich und an ihrem Gesäß. Ein Passant, der die Situation bemerkte, forderte den Unbekannten auf, wegzugehen, was er dann auch tat. Dabei nahm er die Tasche der Dillenburgerin mit. Der Passant lief ihm nach und nahm ihm die Tasche wieder ab. Laut Beschreibung der Zeugin soll der Unbekannte ein südländisches Erscheinungsbild mit einem dunklen Vollbart haben. Er soll schwarze Kleidung und eine schwarze Kapuze getragen haben. Weiterhin gab die Dillenburgerin an, dass sie bereits am Montag (16.10.2023) am Bahnhof in Herborn von demselben Mann in ähnlicher Form sexuell belästigt wurde. Die Polizei sucht zum einen weitere Zeugen des Vorfalls am 16.10. oder am gestrigen Montag und zum anderen bittet sie den jungen Mann, der dem Opfer zu Hilfe kam, sich dringend als Zeuge zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Dillenburg (02771/907-0) entgegen. (D.H.)

Haiger: Nach Parkrempler abgehauen -

In der Johann-Textor-Straße fuhr ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen den geparkten Renault Kadjar eines 73-jährigen Haigerer und flüchtete. Der Haigerer hatte zuvor am Samstag (11.11.2023), um 10.35 Uhr, seinen Renault auf dem Parkstreifen gegenüber der Johann-Textor-Apotheke abgestellt. Als er gegen 10:50 Uhr zu seinem weißen Kadjar zurückkehrte, stellte er den Schaden im linken Bereich des Fahrzeughecks fest. Den Schaden beziffert die Polizei mit 1.200 Euro. An dem weißen Renault blieb schwarze Farbe zurück. Die Polizei sucht Zeugen des Zusammenstoßes und fragt: Wer kann in diesem Zusammenhang Angaben zu einem schwarzen Fahrzeug mit einem frischen Unfallschaden machen? Hinweise nimmt die Polizei Dillenburg unter (02771/907-0) entgegen. (D.H.)

