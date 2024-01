Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Einbruch in Büroräume/ Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Am Freitag (19. Januar 2024) zwischen 01:30 Uhr und 04:00 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam die Tür zu einem Büro am Knipweg auf. Das Büro liegt auf einem Milch produzierenden Betrieb. Die Täter durchsuchten sämtliche Schranke und Schubladen. Zur Tatbeute kann derzeit noch nichts gesagt werden. Die Ermittlungen sowie die Auswertung des Videomaterials dauern derweil an. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Feststellungen im Bereich des Hofes gemacht haben, sollen sich bei der Kripo in Goch unter Telefon 02823 1080 melden. (as)

