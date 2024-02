Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sämtliche Scheiben an PKW eingeschlagen

Wolfstein (ots)

Aufmerksame Zeugen halten Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Am Donnerstagmorgen schlug ein 23 Jahre alter Mann am Rathausplatz mit einer Warnbarke die Scheiben eines geparkten PKW ein. Beim Eintreffen der Streife wurde der Beschuldigte von Zeugen der Polizei übergeben. Der Mann war alkoholisiert und in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. |pilek

