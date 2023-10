POL-DADI: Von Unfallstelle geflüchtet/Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) - Am Samstag, den 07.10.2023, kam es gegen 20:30 Uhr in einem Supermarkt am Ludwigsplatz zu einem Diebstahl. Zwei bislang unbekannte Täter entwendeten diverse Waren und versuchten im Anschluss den Markt ohne zu bezahlen zu verlassen. Nach jetzigem Stand versuchte ein Mitarbeiter die Tatverdächtigen beim Verlassen des Ladens zu hindern. Daraufhin versprühte einer der Täter Reizgas in Richtung des ...

