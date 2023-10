Riedstadt (ots) - Jeweils über gewaltsam geöffnete Fenster drangen Unbekannte in der Zeit zwischen Freitagabend (06.10.) und Montagmorgen (09.10.) in die Räumlichkeiten zweier benachbarter Firmen in der Stahlbaustraße ein. Die Kriminellen erbeuteten hierbei Laptops, Werkzeug und Geld. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro. Die Rüsselsheimer Kriminalpolizei sucht in beiden Fällen nach Zeugen ...

mehr