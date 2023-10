Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Fahrrad und Werkzeugakkus aus Gartenhütten entwendet

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Babenhausen (ots)

In der Nacht zum Samstag (06. - 07.10) hatten Kriminelle im Bereich der Nelkenstraße, des Dinkelwegs und der Ginsterstraße mehrere Gartenhütten im Visier. Nach aktuellem Stand gelangten sie in insgesamt drei Hütten und durchsuchten diese. Bei einer weiteren Hütte scheiterten die Einbrecher. In der Summe erbeuteten sie zwei Werkzeugakkus und ein Fahrrad. Zudem entstand Sachschaden an den Türen.

In zwei Fällen konnten die Täter bei dem Einbruch beobachtet werden. Demnach handelte es sich um zwei männliche Personen im Alter von 20 bis 30 Jahren. Die beiden Männer von normaler Statur waren circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß. Einer der beiden trug eine schwarze und der andere eine graue Jogginghose. Des Weiteren trugen sie jeweils einen Kapuzenpullover und ein helles Halstuch. Beide trugen außerdem schwarze Turnschuhe und Gartenhandschuhe.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Sachdienliche Informationen nimmt das Kommissariat 41 der Darmstädter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell