POL-ESW: Pressebericht 06.10.2023

Beim Türöffnen Schaden verursacht und weggefahren

Am Donnerstagnachmittag hat ein 35-Jähriger aus Eschwege beim Einsteigen in seinen Pkw einen Schaden an einem anderen Fahrzeug verursacht. Anschließend fuhr der Mann davon. Der Vorfall ereignete sich auf einem Parkplatz in der Hindenlangstraße. Die Besitzerin des geparkten Autos war selbst gegen 16.12 Uhr auf den Vorfall aufmerksam worden, nachdem die Alarmanlage an ihrem Wagen aufgrund des verursachten Schadens ausgelöst wurde. Beide Autos trugen an den Türen einen Schaden von je 50 Euro davon. Gegen den 35-Jährigen laufen nun Ermittlungen wegen Unfallflucht.

Geldbörsendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Einer 65-jährigen Frau aus Wehretal ist am Donnerstagmorgen die Geldbörse aus einer mitgeführten Einkaufstasche geklaut worden. Der Vorfall ereignete sich etwa gegen 09.10 Uhr im Aldi-Einkaufsmarkt in der Landstraße in Reichensachsen. Neben einem geringen Bartgeldbetrag befanden sich in dem Portmonee der Frau auch diverse Ausweisdokumente, Kreditkarten und die Krankenkassenkarte. Hinweise unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten VW ID3 beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Ereignet hat sich der Unfall am Donnerstag zwischen 14.50 und 15.00 Uhr. An dem grau/schwarzen VW ID3 entstand dabei ein Schaden an der linken, hinteren Fahrzeugseite in Höhe von 500 Euro. Hinweise unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

Parkplatzrempler; Schaden 750 Euro

Am Donnerstagmittag gegen 11.55 Uhr sind eine 44-Jährige aus Nentershausen und ein 47-Jähriger aus Eschwege beim jeweiligen Rückwärtsausparken mit ihren Fahrzeugen kollidiert. Der Unfall ereignete sich auf einem Parkplatz beim Klinikum Werra-Meißner in der Elsa-Brändström-Straße. Die beiden Autos wurden mit Schäden in Höhe von 250 Euro und 500 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Vorfahrt genommen; Schaden 9000 Euro

Ein 58-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf hat am Donnerstag um kurz nach 08.00 Uhr einem ebenfalls aus BSA stammenden 18-jährigen Autofahrer die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Der 58-Jährige befuhr in der Kurstadt die Rathofstraße und wollte von dort nach links in die Waldisstraße einbiegen. Hierbei missachtete er dann die Vorfahrt des 18-Jährigen, der bevorrechtigt auf der Waldisstraße in Richtung Gartenstraße unterwegs war. Am Pkw des Verursachers entstand ein Schaden von 5000 Euro, der andere Wagen wurde mit 4000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Einbruch in Jagdhütte; Polizei sucht Zeugen

In Werleshausen in der Straße "Am Kirschberg" sind unbekannte Täter zwischen Dienstag 20.00 Uhr und Donnerstag 19.00 Uhr gewaltsam in eine Jagdhütte eingebrochen. Die Täter brachen dazu ein Vorhängeschloss der Eingangstür auf und verschafften sich so Zutritt zu der Hütte. Aus dem Inneren der Hütte entwendeten die Einbrecher Werkzeuge, u.a. eine Teleskopastschere. Der Stehlwert liegt bei 100 Euro. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

