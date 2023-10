Polizei Eschwege

POL-ESW: Rollerfahrer nach Kollision mit Pkw im Kreisverkehr gestürzt; Polizei sucht nach der am Unfall beteiligten Autofahrerin

Eschwege (ots)

Ein 71-jähriger Mann aus Eschwege ist am Donnerstagmorgen um kurz nach 10.00 Uhr mit seinem Motorroller im Kreisverkehr in Eschwege am Stadtbahnhof zu Fall gekommen. Zuvor kam es im Kreisverkehr offenbar zu einer Kollision mit einer bislang noch unbekannten Autofahrerin.

Wie die Beamten der Polizei Eschwege berichten, fuhr der 71-Jährige von der Niederhoner Straße kommend in den Kreisverkehr ein und wollte diesen dann in Richtung der Max-Woelm-Straße verlassen. Von der Straße "Am Bahnhof" kommend sei dann ein Pkw in den Kreisverkehr eingefahren, wobei es dann zur Kollision zwischen dem Pkw und dem im Kreisverkehr befindlichen Rollerfahrer kam. Nach eigenen Angaben kam der 71-Jährige zu Fall, die Fahrerin aus dem beteiligten Pkw habe daraufhin kurz angehalten, sei dann aber in die Max-Woelm-Straße weitergefahren.

Der 71-Jährige zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu, die vor Ort zunächst von Rettungskräften versorgt wurden. Zur weiteren Behandlung ist der Mann dann zum Klinikum Werra-Meißner verbracht worden, wo er nach einer ambulanten Behandlung später wieder entlassen werden konnte.

Zu dem beteiligten Pkw liegen bislang keine näheren Angaben vor. Bekannt ist lediglich, dass es sich um einen hellen (evtl. beige) Kleinwagen der Golf-Klasse (Marke n.b.) gehandelt haben soll. Zu der Fahrerin liegt aktuell keine genauere Beschreibung vor. Möglicherweise hat die Frau später nochmal versucht, Kontakt zu den Rettungskräften an der Unfallstelle aufzunehmen, was aufgrund der Behandlung an dem 71-Jährigen letztlich aber nicht zu Stande kam.

Die Polizei in Eschwege bittet jetzt um Hinweise zu dem Unfallgeschehen und zu der am Unfall beteiligten Autofahrerin unter 05651/925-0.

