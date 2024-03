Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Mittwoch, 20. März 2024, gegen 00:20 Uhr, wurde ein 25-jähriger Mann aus Hamburg mit seinem Pkw in der Bahnhofstraße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem verlief ein durchgeführter Drogenvortest positiv hinsichtlich THC. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Steinfeld - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Ein 30-jähriger Mann aus Preußisch Oldendorf befuhr am Dienstag, 19. März 2024, mit seinem Pkw die Bökenbergstraße., obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Vortest verlief positiv hinsichtlich THC. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Holdorf - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 18.03.24, gegen 15:00 Uhr, kam es in der Großen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr gegen den in einer Parkbucht ordnungsgemäß geparkten PKW des Geschädigten aus Cloppenburg. An dem VW entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

