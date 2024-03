Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung anlässlich einer neuen Betrugsmasche

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neue Betrugsmasche - Vorsicht vor gefälschten Rechnungen

Am 05.03.24 kam es bei der Polizei Cloppenburg zu einer Anzeigenerstattung wegen versuchten Betruges. Im vorliegenden Fall wurden dem anzeigeerstattenden Auftraggeber eine Rechnung einer Firma aus dem Baugewerbe zugesandt. Die Firma hatte zuvor tatsächlich Bauleistungen für den Auftraggeber durchgeführt. Nun gingen beim Auftraggeber über E-Mail eine Liste der offenen Posten für die erbrachten Leistungen ein. In der Mail befand sich zudem der Hinweis, dass sich die Bankverbindung geändert habe. Eine neue Bankverbindung sei mitgeteilt worden.

Dem Ganzen voran gegangen war zunächst eine E-Mail an die Baufirma. Absender der Mail war dem ersten Anschein nach der Auftraggeber. Hierin wurde seitens des vermeintlichen Auftraggebers nach noch offenen Rechnungen bei der Baufirma gefragt. Im Folgenden sei die Anfrage durch die Baufirma mit detaillierten Angaben zu Aufträgen, Kunden- und Rechnungsnummern etc. beantwortet worden. Später erhielt der Auftraggeber nunmehr über E-Mail Zahlungsaufforderungen der angeblichen Baufirma mit einer Liste der noch offenen Rechnungen. Die Liste habe dabei die korrekten, sprich die zuvor über E-Mail angefragten, Daten (wie konkrete Aufträge, Kunden- und Rechnungsnummern) enthalten. In der E-Mail wurde jedoch mitgeteilt, dass sich die Bankverbindung geändert habe, und die bekannte Bankverbindung nicht mehr aktuell sei. Der versuchte Betrug wurde durch den Auftraggeber, trotz der visuell augenscheinlich "professionellen" Vorgehensweise, bemerkt, sodass es beim Versuch blieb. Es konnte festgestellt werden, dass offenbar mit einer anderen E-Mail-Adresse, statt der des dargestellten Absenders, gearbeitet worden ist.

Seitens der Polizei ergeht deshalb der Sicherheitshinweis sensible Daten wie z. B. Rechnungs- und Kundennummern nur mit Vorsicht und nach Überprüfung über E-Mail mitzuteilen. Spätestens bei Aufforderungen, Gelder auf neue Bankverbindungen zu transferieren, empfiehlt es sich z. B. telefonisch den direkten Kontakt zu den rechnungsausstellenden Firmen zu suchen und sich zu vergewissern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell