Bösel - Diebstahl diverser Werkezuge

In der Zeit von Freitag, 15. März 2024, 15:00 Uhr bis Montag, 18. März 2024, 07:45 Uhr, begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Korsorsstraße und entwendeten aus einem dortigen Schuppen diverse Werkzeuge. Der Gesamtschaden wurde auf 2.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Bösel - Verkehrsunfall mit schwer verletzten Radfahrer

Am Montag, 18. März 2024, gegen 12:40 Uhr, kam es auf der Friesoyther Straße in Bösel zu einem Verkehrsunfall zwischen einer PKW-Fahrerin und einem Radfahrer. Dabei übersah die 20-jährige Frau aus Bösel während des Abbiegevorgang den auf dem Radweg fahrenden 63-jährigen aus Bösel. Der Radfahrer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

