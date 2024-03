Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - gefährliche Körperverletzung

Am Samstag, 16. März 2024, gegen 23:30 Uhr befand sich ein 37-jähriger Mann aus Essen mit seinem Fahrrad auf dem Heimweg von einer Versammlung der Freiwilligen Feuerwehr Essen. In Höhe der Ahauser Straße, Ecke Wilhelmstraße, traf er auf insgesamt 10 Jugendliche, welche es ihm zunächst nicht ermöglichten die Straße weiter zu befahren. Als er diese bat Platz zu machen kam eine Gruppe von fünf Jugendlichen auf den 37-jährigen Essener zu. Diese schlugen und traten den Mann und flüchteten anschließend in einem Pkw. Das Opfer wurde leicht verletzt und in einem Krankenhaus versorgt. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall und zu beteiligten Personen nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/92470-0) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Sonntag, 17. März 2024, 20:00 Uhr bis Montag, 18. März 2024, 08:30 Uhr, mittels Stein eine Fensterscheibe einer Schule an der Museumsstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Schneiderkrug - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 18. März 2024, gegen 15:15 Uhr, kam es auf der Emsteker Straße/B69 in Schneiderkrug zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin befuhr mit ihrem Pkw die B69 aus Richtung Cloppenburg kommend und bog nach links auf die Auffahrt der A1 ab. Dabei missachtet sie die Vorfahrt des entgegenkommenden Geschädigten aus Hamburg. Dieser bremst, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Infolgedessen fuhr ein 29-jähriger Mann aus Lastrup, welcher hinter dem 62-jährigen aus Hamburg fuhr, auf den PKW des Hamburgers auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien an Schulkomplex

Im Zeitraum von Freitag, den 15. März 2024, gegen 13:00 Uhr, bis Montag, den 18. März 2024, gegen 07:00 Uhr, besprühten bislang unbekannte Täter die Fassade einer Schule sowie einer Sporthalle im Bereich der Leharstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell