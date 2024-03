Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Am Sonntag, 17. März 2024, kam es gegen 04.45 Uhr auf dem Gehweg an der Bremer Straße in Höhe einer dortigen Gemeinschaftspraxis zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 27-jährigen Mannes aus Goldenstedt. Seinen Angaben zufolge war er nach vorangegangenen verbalen Streitigkeiten von drei bislang unbekannten Männern mehrfach gegen Kopf und Oberkörper geschlagen worden. Selbst als er bereits am Boden lag, sollen die Männer weiter auf ihn eingetreten haben. Der 27-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Männer entfernten sich im Anschluss fußläufig in Richtung Innenstadt und konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht angetroffen werden. Sie wurden wie folgt beschrieben: Person 1:

- männlich, - ca. 1,80m groß, - lange Haare, zu einem Zopf gebunden, - kurzer Bart, - bekleidet mit einer weißen Jacke und dunklen Jeans.

Person 2:

- männlich, - ca. 1,65m groß, - kurze dunkle Haare, - kurzer Bart, - bekleidet mit einer roten Jacke.

Person 3:

- männlich, - ca. 1,70m groß, - kurzer Bart, - bekleidet mit einer grauen Jacke.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Kickscooters

Am Samstag, 16. März 2023, zwischen 23.40 Uhr und 23.55 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter beim Gulfhaus den SEGWAY Kickscooter einer 40-jährigen Frau aus Vechta. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Damme - Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Samstag, 16. März 2024, 20.45 Uhr, und Sonntag, 17. März 2024, 09.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter im Ulmenweg die Scheibe der Beifahrerseite eines braunen MAZDA 2. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum auf einem Parkplatz abgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Visbek - Diebstahl eines Pedelec

Am Mittwoch, 13. März 2024, in der Zeit von 06.45 Uhr bis 18.45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Visbek, Carl-Sonnenschein-Straße, ein schwarzes Pedelec des Herstellers Hercules, Modell Rochefort R 7. Das Rad war im Tatzeitraum am Zaun des dortigen Kindergartens abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 600,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Samstag, 16. März 2024, 12.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Bremer Tor, die Geldbörse samt Inhalt einer 62-Jährigen aus deren mitgeführter Handtasche. Zur genannten Zeit hielt sich die 62-Jährige ein einem Einzelhandelsgeschäft auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Sonntag, 17. März 2024, 04.15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Beim Alten Flugplatz, die Geldbörse samt Inhalt eines 59-Jährigen aus Vechta. Zur genannten Zeit hielt sich der 59-Jähriger in der dort ansässigen Gaststätte auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Steinfeld - Diebstahl eines Sattelaufliegers

Von Samstag, 16. März 2024, 16.00 Uhr, bis Sonntag 17. März 2024, 08.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Steinfeld, Alwin-Steinemann-Straße, vermutlich mit einer Zugmaschine auf das Betriebsgelände eines Fleischwarenhandels und entwendeten einen weißen Sattelauflieger des Herstellers Cargobull samt darin befindlicher Fleischwaren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05432-967722-0).

Vechta - mehrere Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Freitag, 15. März 2024, gegen 16.15 Uhr, befuhr ein 16-jähriger aus Vechta mit einem Kleinkraftrad die Marschstraße in Vechta, obwohl das Kleinkraftrad nicht über den entsprechenden Versicherungsschutz verfügte. Am Sonntag, 17. März 2024, wurde gegen 11.45 Uhr in der Wittekindstraße ein 26-Jähriger aus Lohne auf einem Kleinkraftrad festgestellt, das ebenfalls nicht versichert war. Um 13.35 Uhr wurde eine 14-Jährige in der Nelkenstraße auf einem unversicherten E-Scooter angetroffen. Gegen 20.10 Uhr befuhr ein 17-jähriger aus Vechta mit einem E-Scooter die Straße An der Gräfte in Vechta, obwohl dieser nicht versichert war. Zudem hatte er eine geringe Menge Cannabis bei sich. Diese wurde beschlagnahmt. Die Beamten setzten hierüber seine Mutter in Kenntnis. Allen Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt und Strafverfahren eingeleitet.

Visbek - Tuningkontrollen

Am Samstag, 16. März 2024, um 22.20 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Mann aus Visbek mit einem Pkw die Rechterfelder Straße in Visbek. An seinem Fahrzeug war ein Gewindefahrwerk in Verbindung mit Spurverbreiterungen verbaut. Zudem waren Sonderräder angebracht und die LED-Heckleuchten wiesen kein Prüfzeichen auf. Diese bauartlichen Veränderungen hatten das Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge. Am Sonntag, 17. März 2024, wurde um 03.25 Uhr ein 26-jähriger PKW-Fahrer aus Großenkneten au der Astruper Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen, Es stellte sich heraus, dass die Betriebserlaubnis seines Fahrzeugs erloschen war, nachdem er ein Sportfahrwerk mit entsprechender zusätzlicher Sonderbereifung verbaut hatte, welche weder genehmigt, noch für das Fahrzeug geeignet waren. Visbek. Nur zehn Minuten später, um 03.35 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger aus Cloppenburg mit einem Pkw die Straße Erlte in Visbek. An seinem Fahrzeug waren Endrohre an den Schalldämpfer der Abgasanlage angeschweißt, sodass auch die Betriebserlaubnis seines PKW erloschen war. Gegen 04.15 Uhr wurde ein 28-jähriger PKW-Fahrer aus Sustrum (Landkreis Emsland) auf der Astruper Straße in Visbek kontrolliert. Auch er hatte am Fahrwerk seines Fahrzeugs Veränderungen in Form von Sportfahrwerksfedern vorgenommen, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt hatten. Gegen alle Betroffenen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 17. März 2024, 13.50 Uhr, befuhr ein 36-Jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Große Straße in Vechta obwohl ihm ein Fahrverbot erteilt worden war. Zudem gab der 36-Jährige den Beamten gegenüber falsche Personalien an und setzte seine Fahrt nach erfolgter Belehrung fort, so dass weitere Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet wurden.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 17. März 2024, 21.00 Uhr, befuhr ein 17-jähriger aus Dinklage mit einem Pkw die Johanna-Kirchner-Straße in Dinklage, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

