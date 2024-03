Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - versuchter Einbruch in PKW

Zwischen Samstag, 16. März 2024, 23.00 Uhr, und Sonntag, 17. März 2024, 11.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in der Bachstraße die Tür eines vor einem Mehrfamilienhaus abgestellten grauen VW Passat gewaltsam zu öffnen. Es blieb beim Versuch. Am Fahrzeug entstand dennoch Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter Tel.: (04478) 958600 entgegen.

Lastrup - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 17. März 2024, wurde gegen 14.45 Uhr auf der Molberger Straße ein 24-jähriger PKW-Fahrer aus Essen (Oldenburg) einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er unter Drogeneinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Garrel - Unfallflucht

Am Samstag, 16. März 2024, kam es zwischen 19.00 Uhr und 21.00 Uhr auf der Varrelbuscher Straße zu einer Unfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den grauen VW Golf Plus eines 25-Jährigen aus Garrel im Bereich der linken Fahrzeugseite und verursachte Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell