Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 16./17.03.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Körperverletzung

Am frühen Samstagmorgen, gegen 05:10 Uhr, kam es vor einer Diskothek am Industriezubringer in Cloppenburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei schlug der bislang unbekannte Täter zwei männliche Opfer und verletzte diese dadurch. Der Täter flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471-18600 entgegen.

Cappeln - Sachbeschädigung

Am Samstagabend, gegen 21:45 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Glasscheibe der Nebeneingangstür des Einfamilienhauses einer 92-Jährigen in der Lerchenstraße ein. Die unbekannten Täter flohen unmittelbar nach der Tat. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471-18600 entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:40 Uhr, festgestellt, dass ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Garrel den Industriezubringer in Cloppenburg befuhr, obwohl er aufgrund des Konsums von Alkohol absolut fahruntüchtig war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Cappeln- Verkehrsunfall

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:30 Uhr, kollidierte ein Pkw-Fahrer aus Cappeln auf der Vestruper Straße in Cappeln mit einem auf der Fahrbahn liegenden Wagenheber. Der Pkw wurde dadurch beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471-18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell