Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfall Am Freitag, 15.03.2024, gegen 13:35 Uhr befuhr ein 18-jähriger Vechtaer die Lohner Straße in Richtung Münsterstraße. An der Einmündung zur Lüscher Straße beabsichtigte er, nach links in diese einzubiegen. Dabei übersah er einen in gleiche Richtung auf dem linksseitigen Radweg fahrenden 23-jährigen Radfahrer ...

mehr