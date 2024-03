Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 15/16.03.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall

Am Freitag, 15.03.2024, gegen 13:35 Uhr befuhr ein 18-jähriger Vechtaer die Lohner Straße in Richtung Münsterstraße. An der Einmündung zur Lüscher Straße beabsichtigte er, nach links in diese einzubiegen. Dabei übersah er einen in gleiche Richtung auf dem linksseitigen Radweg fahrenden 23-jährigen Radfahrer aus Vechta. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad, wodurch der Radfahrer über die Motorhaube geschleudert und dadurch leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Bakum - Trunkenheitsfahrt/ Urkundenfälschung/ Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, den 15.03.2024, um 19:15 Uhr befuhr ein 52-jähriger Bakumer mit seinem PKW VW die Straße "Am Wellenkamp" in Bakum unter dem Einfluß alkoholischer Getränke. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass es sich bei dem vorgelegten britischen Führerschein um eine Totalfälschung handelte und somit keine Fahrerlaubnis vorlag. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und Sicherstellung des gefälschten Führerscheines sowie Einleitung des Ermittlungsverfahrens.

