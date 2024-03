POL-MS: Masche: Vermeintlicher Glücksspielgewinn - Betrüger bringen 79-Jährigen um Gutscheincode im Wert von 100 EUR

Münster (ots) - Am Mittwochabend (13.3., 20:37 Uhr) hat ein Unbekannter unter Vorhalt eines Messers einen Discounter am Hohen Heckenweg ausgeraubt. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Unbekannte den Discounter und stellte sich mit einem Artikel an der Kasse an. Als er vor der Kassiererin stand, bedrohte er diese mit einem circa 15 Zentimeter langem Küchenmesser und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als die ...

mehr