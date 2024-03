Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung anlässlich einer stationären Kundgebungen in Vechta am Sonntag, den 17. März 2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Für Sonntag, den 17. März 2024, ist in der Zeit von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr Auf dem Franziskanerplatz eine stationäre Kundgebung unter dem Motto "Solidarität mit Daniela" angemeldet. Anlass hierfür dürfte die Inhaftierung der Ex-Terroristin Daniela Klette in die JVA für Frauen in Vechta am 26.02.2023 sein. Der Veranstalter rechnet mit einer Teilnehmerzahl von ca. 100 Personen. Zeitgleich wird Am Kapitelplatz zwischen Moorbach und Amtsgericht eine Gedenkveranstaltung für die Opfer terroristischer Gewalt stattfinden. An dieser Veranstaltung werden nach Einschätzung des Anmeldenden etwa 50 und mehr Personen teilnehmen. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wird die Kundgebungen begleiten und die notwendigen Verkehrs- und Sicherheitsmaßnahmen treffen. So wird die Kleine Kirchstraße bereits im Vorfeld der Kundgebung vollständig gesperrt. Ebenfalls könnten im o.a. Zeitfenster auch die Marienstraße sowie der Bürgermeister-Möller-Platz von Verkehrsbehinderungen betroffen sein. Erkenntnisse, dass es im Zusammenhang mit den beiden Kundgebungen zu gewaltsamen Aktionen kommen könnte oder soll, liegen der Polizei nicht vor. Hinweis für Journalist*innen und Medienvertretende: Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wird am Sonntag zusätzlich ein besonderes Augenmerk auf die freie Aufgabenerfüllung von Medienschaffenden legen. Hierzu wird eine stationäre Pressestelle auf dem Parkplatz gegenüber der Liebfrauenschule (Marienstraße/Ecke Kleine Kirchstraße) eingerichtet. Die Pressestelle der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta ist am Sonntag ab 13:00 Uhr unter der Rufnummer 0171 9102816 erreichbar. Über diese Rufnummer kann auch Kontakt zu den mobilen Pressesprecher*innen hergestellt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell