Polizei Bonn

POL-BN: Tageswohnungseinbruch: Unbekannte entwendeten einen Flachbildfernseher und ein Sideboard

Bonn (ots)

Bislang Unbekannte entwendeten am Mittwoch (24.01.2024) bei einem Wohnungseinbruch in Bonn-Oberkassel einen Flachbildfernseher sowie ein Sideboard. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand hatten sie in der Zeit von 6:30 Uhr bis 18:30 Uhr eine Eingangstür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Cäcilienstraße aufgebrochen und anschließend die Gegenstände unbemerkt mitgenommen. Bislang gibt es keine Hinweise zu den Tatverdächtigen. Es ist zu vermuten, dass die gestohlenen Gegenstände in einem Fahrzeug abtransportiert wurden. Deshalb bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats 34 um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit dem zuständigen KK 34 in Verbindung zu setzen.

