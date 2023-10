Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Innenstadt - Unfall unter Alkoholeinfluss

Mainz-Innenstadt

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 00:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Binger Straße in Mainz, bei dem der Fahrer des verunfallten Autos unter Alkoholeinfluss stand.

Der 21 Jahre alte Autofahrer aus Mainz fuhr mit seinem BMW auf der Binger Straße in Richtung Saarstraße. Hier verlor er die Kontrolle über sein Auto, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Oberleitungsstrommast. Das Fahrzeug drehte sich um 180 Grad und kam auf dem Bürgersteig zum Stehen. Der 21 Jährige wurde leicht verletzt, am Auto entstand Totalschaden.

Der Mainzer stand unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,60 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Wir weisen darauf hin, dass bei einem Verkehrsunfall ein strafbares Handeln bereits ab einem Wert von 0,30 Promille bestehen kann.

