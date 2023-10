POL-PPMZ: Mainz - Lerchenberg, Bombendrohung gegen ZDF in Mainz

Mainz-Laubenheim (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es gegen 01:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Rheintalstraße in Mainz-Laubenheim, bei dem der Fahrer des verunfallten Autos unter Alkoholeinfluss stand. Der 28 Jahre alte Autofahrer aus Bodenheim fuhr mit seinem Auto auf der Rheintalstraße in Richtung Oppenheimer Straße. Hier kollidierte er erst mit einem Poller und einem Einfahrtstor und kam ...

mehr